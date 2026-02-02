وذكرت الصحيفة الأميركية أنه "وفقا لوثائق داخلية مُضمنة في الشكوى، كانت أجهزة الدفاع الإسرائيلية تستخدم تقنية "Gemini" للذكاء الاصطناعي من غوغل في وقت كانت فيه الشركة تنأى بنفسها علنا عن الجيش الإسرائيلي بعد احتجاجات الموظفين على عقد مع الحكومة الإسرائيلية".

وحسب المصدر نفسه، ففي يوليو 2024، تلقى قسم الحوسبة السحابية في غوغل طلبا لخدمة دعم عملاء من شخص يستخدم عنوان بريد إلكتروني تابع لقوات الدفاع الإسرائيلية. وذلك وفقا للوثائق المضمنة في الشكوى، التي قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في أغسطس.

ويتطابق الاسم الموجود في طلب دعم العملاء مع اسم موظف مُدرج علنًا في شركة CloudEx الإسرائيلية للتكنولوجيا، والتي تزعم الشكوى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها متعاقدة مع الجيش الإسرائيلي.

وطلب البريد الإلكتروني التابع لقوات الدفاع الإسرائيلية المساعدة في جعل تقنية Gemini من غوغل أكثر موثوقية في تحديد الأجسام مثل الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والجنود في لقطات الفيديو الجوية، وفقا للوثائق الداخلية المرفقة بالشكوى. وأفادت الوثائق أن موظفي وحدة الحوسبة السحابية في غوغل ردوا بتقديم اقتراحات وإجراء اختبارات داخلية.

في ذلك الوقت، نصّت "مبادئ الذكاء الاصطناعي" المعلنة من قِبل غوغل على أن الشركة لن تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في ما يتعلق بالأسلحة، أو في عمليات المراقبة التي "تنتهك المعايير الدولية المقبولة". وتزعم شكوى المُبلِّغ أن استخدام المتعاقد مع الجيش الإسرائيلي لهذه التقنية يتعارض مع كلتا السياستين.

وقال الموظف السابق، الذي قدم الشكوى في بيان لصحيفة "واشنطن بوست"، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا من انتقام الشركة: "لقد خضعت العديد من مشاريعي في غوغل لعملية المراجعة الداخلية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هذه العملية فعّالة، ويتم تذكيرنا كموظفين باستمرار بمدى أهمية مبادئ الذكاء الاصطناعي للشركة. ولكن عندما تعلق الأمر بإسرائيل وغزة، كان الوضع مختلفًا تمامًا... لقد قدمت الشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لأنني شعرت أن الشركة بحاجة إلى أن تُحاسب على هذا المعيار المزدوج".