وقال باتابوتيان: "أعتقد أنها بداية جيدة بأن نجتمع هنا للنقاش".

وأضاف: "أنا عالم أجلس طوال الوقت في المختبر، لكن منذ جائحة كورونا، أدركت أنه يجب أن نخرج من مختبراتنا، ونتحدث إلى العامة عن أهمية الأبحاث، وأهمية استثمار الحكومات فيها".

وتابع قائلا إن "القرارات السياسية المبنية على الحقائق العلمية مهمة جدا وأقرب إلى الواقعية".

وتعد القمة العالمية للعلماء، التي تُنظَّم بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين، حيث يشارك فيها نخبة من العلماء الحائزين على جائزة "نوبل"، وجائزة "تورينغ"، وجائزة "وولف"، وجائزة "لاسكر"، وميداليات فيلدز، وجائزة "بريكثرو"، إلى جانب حائزين على جوائز علمية دولية مرموقة أخرى.

وتهدف القمة العالمية للعلماء إلى توفير منصة علمية للحوار الدولي تُركز على التفكير الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، بما يسهم في دعم دور العلوم الأساسية في مواجهة التحديات العالمية، في ظل تزايد هذه التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحاجة الملّحة إلى حلول مبتكرة لضمان مواصلة جهود التنمية واستمرارية التقدم الحضاري للإنسانية.

واعتبر عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن: "استضافة دبي للقمة العالمية للعلماء، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات، تجسد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإيمانها العميق بدور العلم والمعرفة كأقوى المحركات لابتكار الحلول التي تضمن مستقبلا أفضل للإنسانية".

وشدد العلماء على أن "ما نهدف إليه من خلال هذه القمة الاستثنائية هو وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، من خلال جمع نخبة من العلماء من مختلف التخصصات معا في حوارات نوعية إضافة إلى جمعهم مع قادة حكومات العالم وصناع القرار، للعمل على تحويل الإرث الإنساني العظيم لأصحاب العقول إلى واقع ملموس يحسن حياة الناس، ويجعل من العلم لغة عالمية موحدة لمواجهة ما يمر به العالم اليوم من اختبارات صعبة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".