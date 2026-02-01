وقال وانغ هو إن "نجاح انعقاد القمة العالمية للعلماء يعد تجسيدا لتقدير دولة الإمارات للعلم ومكانته، وإيمان شعبها بأهمية المعرفة كمحرك للتقدم".

وثمن وانغ هو مشاركة أعضاء الرابطة العالمية لكبار العلماء في القمة، مشيرا إلى دورهم في تشكيل فهم البشرية للعالم، ومواصلة جهودهم في دعم التقدم الإنساني بطرق ملموسة ومستدامة.

وأوضح أن "التعاون الوثيق بين القمة العالمية للحكومات والقمة العالمية للعلماء أسهم في إقامة حوار فريد جمع بين قيادات العلم والسياسة"، معتبراً ذلك "لحظة هامة في مسيرة تطور المؤتمرات العالمية".

وأضاف أن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب العمل المشترك من أجل مستقبل البشرية وتقدم العلوم الحديثة، مشيرا إلى أن الإمارات، من خلال استضافتها للقمة، تسهم في رسم ملامح المشهد العلمي العالمي، حيث تقود المعرفة عملية صنع السياسات، ويتحول الاكتشاف العلمي إلى تقدم عالمي ملموس.

وتعد القمة العالمية للعلماء، التي تنظم بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، أكبر تجمع علمي من نوعه، بمشاركة نخبة من العلماء الحائزين على جوائز عالمية مرموقة، من بينها جائزة نوبل، وجائزة تورينغ، وجائزة وولف، وجائزة لاسكر، وميداليات فيلدز، وجائزة بريكثرو، إلى جانب جوائز علمية دولية أخرى.

وتضم الرابطة العالمية لكبار العلماء في عضويتها 187 عالما بارزا، من بينهم 78 حائزا على جائزة نوبل، إضافة إلى حائزين على جوائز تورينغ وولف ولاسكر وميدالية فيلدز وجائزة الاختراق العلمي.

ويرتكز برنامج القمة على محور "العلوم الأساسية: التوافق العلمي لمواجهة تحديات البشرية"، ويشمل مشاركات رئيسية وجلسات عامة ومنتديات متخصصة وطاولات نقاش استراتيجية وحوارات موسعة، تغطي مجالات عدة، أبرزها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والعلوم الكمية وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم، وعلوم البيانات والتشفير، والتكنولوجيا العصبية.

وتتناول المناقشات دور العلوم الأساسية في أنظمة الحوكمة والاقتصاد، وسبل تطوير التقنيات الناشئة بشكل مسؤول، وتعزيز التعاون العلمي الدولي في ظل بيئة جيوسياسية معقدة.

وشملت أجندة اليوم الأول من القمة، إلى جانب حفل الافتتاح، منتديات متخصصة من بينها "علوم الذكاء الاصطناعي"، و"هل الذكاء الاصطناعي قادر على الاكتشاف؟"، و"التقنيات التحويلية"، و"الطاقة الجديدة"، و"الاكتشاف العلمي".

فيما تضم أجندة اليوم الثاني 9 منتديات، من بينها "الحاسة السادسة.. الدماغ"، و"الجينات والجينومات"، و"علوم الحياة.. ثورة في الطب"، و"علم الكون والفيزياء الكمية"، و"رؤساء المستشفيات"، و"علم البلوكتشين"، و"علوم المواد الكربونية"، و"الفيزياء النووية"، و"تمكين جيل بيتا".

وتختتم فعاليات القمة في يومها الثالث بمنتدى العلماء الشباب، إلى جانب جلسات مشتركة بين القمة العالمية للحكومات والقمة العالمية للعلماء