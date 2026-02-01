وقال هابر في كلمة أمام القمة العالمية للعلماء التي تعقد في دبي، إن "الذكاء الاصطناعي يساعدنا جميعا كعلماء ومهندسين في أداء عملنا".

لكنه اعتبر أن "التحدي الذي يقلقني بشكل خاص في التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي هو الانتشار الهائل للتزييف العميق وعمليات الاحتيال".

وحذر هابر من أن ذلك قد يقود إلى "تسميم بيئتنا الاجتماعية، لدرجة قد تجعل غالبة سكان العالم تزهد في معرفة الحقيقة، خلافا لما تسعى إليه معظم العلوم، بل كل العلوم التي يعمل بها الأشخاص الموجودون في هذه القاعة".

وهابر هو الرئيس التنفيذي لشركة ستيوارت هابر للتشفير.

والأحد انطلقت أعمال القمة العالمية للعلماء في دبي، التي تجمع أكثر من 150 عالما من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، إلى جانب قادة الحكومات وصناع القرار العالميين.

وتعد هذه الفعالية العالمية البارزة، التي تمتد على مدار 3 أيام، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين.