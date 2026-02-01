وتم تحديد موعد أول رحلة مأهولة إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس" في توقيت لا يتجاوز 8 فبراير، متأخرة يومين عن الموعد الأصلي (السبت 6 فبراير).

ويعني هذا التغيير أن أمام ناسا 3 أيام فقط في فبراير لإرسال 4 رواد فضاء في رحلة حول القمر والعودة، قبل أن تمتد المهمة إلى مارس أو حتى أبريل المقبلين، حيث كانت ناسا حددت 3 مواعيد محتملة للإطلاق:

من 6 إلى 11 فبراير.

من 6 إلى 11 مارس.

من 1 إلى 6 أبريل.

يشار إلى أن المهمة "أرتميس 2" القادمة التي سينفذها الصاروخ هي الثانية ضمن برنامج أرتميس للقمر التابع لإدارة "ناسا" الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وذلك بعد رحلة غير مأهولة في 2022، وهي الأولى التي ستحمل رواد فضاء سيدورون حول القمر في رحلة تستغرق 10 أيام وستأخذهم إلى أبعد مسافة غامر بها البشر في الفضاء.

يتكون الطاقم من 4 رواد فضاء، 3 من ناسا وواحد من وكالة الفضاء الكندية، ويضم أول رجل أسود، وأول امرأة، وأول شخص غير أميركي يسافر حول القمر:

القائد رائد الفضاء المخضرم ريد وايزمان

أول امرأة تدور حول القمر: كريستينا كوتش

أول رائد فضاء أسمر البشرة: فيكتور غلوفر

أول رائد فضاء غير أميركي: الكندي جيريمي هانسن

الصاروخ أس أل أس:

يبلغ ارتفاع "المرحلة الأساسية" لنظام الإقلاع الفضائي 65 مترا وقطرها 8.4 مترا وقد ثُبت على نهايتها "نظام الدفع الرئيسي" (إم بّي إس) الذي يضم 4 محركات من نوع "آر إس 5".

يشار إلى أن وكالة ناسا كانت قد أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر خلال برنامج أبولو، من عام 1968 إلى عام 1972، حيث مشى 12 منهم على سطحه.