وقال رئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي:"شهدت وأخي محمد بن راشد اليوم جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي. اجتماع أكثر من 100 عالمٍ من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة من مختلف دول العالم على أرض الإمارات يؤكد الثقة العالمية في نهج الدولة القائم على إعلاء قيمة العلم والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البشرية".

وأضاف أن "العلماء شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو الطريق لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار".

وانطلقت الأحد أعمال القمة العالمية للعلماء في دبي، التي تجمع أكثر من 150 عالما من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، إلى جانب قادة الحكومات وصناع القرار العالميين.

وتعد هذه الفعالية العالمية البارزة، التي تمتد على مدار 3 أيام، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين.