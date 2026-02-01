وتجمع القمة على مدار 3 أيام أكثر من 150 عالما ومشاركا من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية، وقيادات المؤسسات البحثية، وذلك بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل.

وخصص يوم 3 فبراير ليكون يوما مشتركا يجمع العلماء مع رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة المنظمات والمؤسسات الدولية، المشاركين في القمة العالمية للحكومات.

وتنظم القمة العالمية للعلماء بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، وتعد واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين، حيث يشارك فيها نخبة من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، وجائزة تورينغ، وجائزة وولف، وجائزة لاسكر، وميداليات فيلدز، وجائزة بريكثرو، إلى جانب حائزين على جوائز علمية دولية مرموقة أخرى.

وتهدف القمة إلى توفير منصة علمية للحوار الدولي تركز على التفكير الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، بما يسهم في دعم دور العلوم الأساسية في مواجهة التحديات العالمية، في ظل تزايد هذه التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة لضمان مواصلة جهود التنمية واستمرارية التقدم الحضاري للإنسانية.

وقال عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن "استضافة دبي للقمة العالمية للعلماء، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات، تجسد رؤية قيادة دولة الإمارات وإيمانها العميق بدور العلم والمعرفة".

وأضاف: "من خلال إيماننا بأن العقل هو أثمن الثروات نجمع في هذه القمة بين الحكمة العلمية وصناعة القرار تحت سقف واحد، ونهدف من ذلك إلى ترسيخ مرجعية عالمية تعمل كدرع استراتيجي يحمي المكتسبات الحضارية للإنسانية".