وسيكون القائد ريد وايزمان وطاقمه، الموجودون بالفعل في الحجر الصحي لتجنب الجراثيم، أول أشخاص ينطلقون إلى القمر منذ عام 1972.

ونقل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي البالغ طوله 98 مترا إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين.

وإذا سار اختبار تزويد الوقود بشكل جيد، الإثنين، فقد تحاول "ناسا" إطلاق الصاروخ في غضون أسبوع.

ومن المقرر ملء خزان الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود شديد البرودة.

وأدت موجة برد قارس إلى تأخير تزويد الوقود والإطلاق، لمدة يومين. وأصبح الثامن من فبراير الجاري أقرب موعد يمكن أن ينطلق فيه الصاروخ.

وسينطلق رواد الفضاء الأميركيون والكنديون، على متن كبسولة أوريون فوق الصاروخ، في رحلة حول القمر ثم يعودون مباشرة من دون توقف حتى الهبوط في المحيط الهادئ، بمهمة تستمر قرابة 10 أيام.

وكانت "ناسا" قد أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر خلال برنامج "أبولو"، من عام 1968 إلى عام 1972، حيث مشى 12 منهم على سطحه.