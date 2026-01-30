وتوضح المؤسسة أن زيادة الوزن أو السمنة ترفع خطر أمراض القلب والدورة الدموية، كما يُستخدم مؤشر كتلة الجسم لتقدير الوزن الزائد، إذ يُعدّ الشخص غالبا زائد الوزن عند بلوغ المؤشر 25 فأكثر، وبدينا عند بلوغه 30 فأكثر.

لكن المؤسسة تؤكد أن قياس الدهون حول الخصر يضيف دلالة مهمة، لأن الوزن الزائد حول منتصف الجسم يرتبط بمخاطر أعلى تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية.

متى يصبح الخصر "مؤشر خطر"؟

بحسب مؤسسة القلب البريطانية، يُعد الخطر الصحي متزايدا عادة إذا كان محيط الخصر:

للرجال: أكثر من 94 سنتيمترا.

للنساء: أكثر من 80 سنتيمترا.

وتشير المؤسسة إلى أن زيادة الدهون حول الخصر تعني غالبًا ارتفاع مستوى الدهون الحشوية، وهي الدهون المخزنة حول أعضاء داخلية مثل الكبد والبنكرياس.

وتوضح أن هذه الدهون قد تنتج مواد تؤثر في وظائف الجسم وتُضعف استجابة الجسم لهرمون الإنسولين، ما قد يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما أن ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يضر الشرايين ويزيد مخاطر أمراض القلب والدورة الدموية.

ويعزز هذا التوجه ما خلصت إليه دراسة أميركية، إذ أشارت إلى أن دهون البطن قد ترتبط بتغيرات أكثر ضررا في بنية القلب مقارنة بوزن الجسم الإجمالي وحده، وأن هذا الارتباط كان أوضح لدى الرجال.

وبحسب الدراسة، حلّل الباحثون صور التصوير بالرنين المغناطيسي القلبي لـ 2244 بالغًا تراوحت أعمارهم بين 46 و78 عامًا، دون وجود تاريخ معروف لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفق تصنيف مؤشر كتلة الجسم، كان 69 في المئة من الرجال و56 في المئة من النساء ضمن فئة زيادة الوزن أو السمنة، بينما عند التقييم باستخدام نسبة الخصر إلى الورك، استوفى 91 في المئة من الرجال و64 في المئة من النساء معايير السمنة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وأظهرت النتائج أن السمنة العامة المرتبطة بمؤشر كتلة الجسم ارتبطت بتضخم حجرات القلب، في حين ارتبطت السمنة البطنية بتثخّن عضلة القلب وانخفاض سعة الحجرات، وهو نمط كان أكثر بروزا لدى الرجال، لا سيما في البطين الأيمن المسؤول عن ضخ الدم إلى الرئتين.

وفي حال وجود قلق بشأن الوزن أو ملاحظة أعراض غير معتادة، ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب العام.