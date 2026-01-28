وبما أن ضغط الدم المرتفع يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى، يلعب النظام الغذائي دورا أساسيا في الوقاية والسيطرة.

فيما يلي أبرز أنواع الأطعمة التي يُنصح بتقليلها:

الوجبات المجمدة

تتميز الوجبات المجمدة بمحتواها العالي من الصوديوم.

ويضيف المصنعون كميات إضافية من الملح لإطالة مدة الصلاحية وتحسين النكهة، وقد تحتوي بعض المنتجات على 25 بالمئة أو أكثر من الحد اليومي الموصى به من الصوديوم.

وتوصي الإرشادات الغذائية الأميركية بألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 ملغ يوميا، إذ يرتبط الإفراط فيه بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

اللحوم المعالجة

تُحفظ اللحوم المعالجة بإضافة الملح والتوابل والنتريتات والنترات، وتشير دراسات إلى أن هذه المركبات قد تسهم في رفع ضغط الدم، وربما تزيد من خطر أمراض القلب عبر تعزيز الإجهاد التأكسدي، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

المشروبات المحلّاة بالسكر

تشمل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، وهي من أبرز مصادر السكر المضاف.

ويرتبط الإفراط في استهلاكها بزيادة الالتهابات وارتفاع ضغط الدم. وتشير تحليلات إلى أن من يكثرون من تناول هذه المشروبات لديهم خطر أعلى بنحو 12 بالمئة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.

الوجبات الخفيفة المعلّبة

تحتوي رقائق البطاطس والمقرمشات والحلويات المعلّبة على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة أو المتحوّلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما أن الإكثار من الأغذية فائقة المعالجة قد يسبب التهابات واضطرابا في دهون الدم.

الوجبات السريعة

تنتشر الوجبات السريعة في مطاعم الخدمة السريعة، وغالبا ما تكون غنية بالصوديوم والدهون غير الصحية والسكريات.

وتُظهر دراسات أن الإكثار من تناولها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، قد يكون تناولها باعتدال مقبولًا لدى الأشخاص الأصحاء مع اختيار الخيارات الأقل ضررا.

الأطعمة المقلية

تشمل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، وهي مصادر شائعة للصوديوم والدهون المشبعة والمتحوّلة. وترتبط كثرة تناولها بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر السمنة، خصوصا لدى النساء.

المعلّبات

بعض الأطعمة المعلّبة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يرفع ضغط الدم، ويمكن تقليل ذلك عبر غسلها قبل الاستهلاك.

أطعمة قد تساعد على خفض ضغط الدم

للحد من خطر ارتفاع ضغط الدم، يُنصح بالإكثار من: