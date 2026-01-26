وكان مورينو، البالغ من العمر 48 عاما، قد أقيل من منصبه كمدرب لفريق سوتشي الروسي في سبتمبر الماضي، بعد أن حصد نقطة واحدة في 7 مباريات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن اعتماد مورينو المفرط على "شات جي بي تي" في اتخاذ القرارات وتخطيط التدريبات أدى إلى إقالته.

ووفقا للمدير الرياضي السابق للنادي، أندريه أورلوف، كان مورينو من أشد المعجبين ببرنامج "شات جي بي تي"، واستخدمه لاتخاذ بعض القرارات الغريبة.

وخلال مباراة خارج أرضه ضد خاباروفسك، التزم مورينو بشكل صارم بتعليمات منصة الذكاء الاصطناعي لتخطيط جدول تدريبات فريقه.

وفي إحدى المرات، ووفقا لنصائح "شات جي بي تي"، طلب المدرب الإسباني من لاعبيه التدرب في الساعة 4:00 صباحا قبل يومين من المباراة، وطلب منهم البقاء مستيقظين لمدة 28 ساعة متواصلة.

وخلال مباراة خارج أرضه ضد خاباروفسك، التزم مورينو بشكل صارم بتعليمات منصة الذكاء الاصطناعي لتخطيط جدول تدريبات فريقه.

ولم يقتصر الأمر على اتخاذ القرارات التكتيكية فقط، بل وصل الأمر بالمدرب الإسباني إلى الاعتماد على "شات جي بي تي" لاتخاذ قرار التعاقد مع مهاجم جديد.

وقال أورلوف: "الصيف الماضي كنا نبحث عن مهاجم، ونفاضل بين فلاديمير بيسارسكي، وبافل ميليشين، وأرتور شوشيناتشيف".

وتابع: "أدخل مورينو بيانات اللاعبين الثلاثة من موقع واي سكوت إلى شات جي بي تي، وبرز شوشيناتشيف كأفضل خيار وفقا لمنصة الذكاء الاصطناعي*.

وتعاقد سوتشي مع شوشيناتشيف، لكنه فشل في تسجيل أي هدف في 10 مباريات.

وتحت قيادة مورينو، هبط سوتشي من الدوري الروسي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، كما تعرض لانتقادات لاذعة من الجماهير بسبب تركيزه الشديد على الاستحواذ على الكرة دون استغلال الفرص.

يذكر أن مورينو تولى تدريب المنتخب الإسباني مؤقتا في 3 مباريات، ثم عين مدربا دائما في يونيو 2019 بعد استقالة لويس إنريكي.