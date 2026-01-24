وفي دافوس، كرر ماسك توقعه بأن الروبوتات ستلبي جميع احتياجات الإنسان، بما في ذلك العناية بالأطفال والمسنين والحيوانات الأليفة.

ونقل موقع "سي بي إس نيوز" عن ماسك قوله إنه يتصور يوما تصبح فيه الروبوتات "منتشرة في كل مكان"، وهو ما قال إنه سيُحدث "طفرة هائلة في الاقتصاد العالمي".

وأكد ماسك أن "مستقبل الاقتصاد العالمي سيهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

وتوقع ماسك أن يصبح الذكاء الاصطناعي "أذكى من أي إنسان بحلول نهاية هذا العام، وسأقول في موعد لا يتجاوز العام المقبل".

وأكد ماسك أن الشركة ستطرح روبوتاتها الشبيهة بالبشر من نوع "أوبتيموس" في السوق بحلول نهاية العام المقبل.

وأشار ماسك إلى أن الروبوتات كانت تؤدي بالفعل مهاما بسيطة في تصنيع السيارات الكهربائية للشركة.

وأوضح ماسك أن شركة "تسلا" ستبدأ بتسويق "أوبتيموس"، لكن ذلك لن يحدث "إلا حين نكون على ثقة تامة بموثوقيته العالية للغاية، ومستوى أمانه المرتفع جدا، ونطاق وظائفه المرتفع جدا أيضا".

وختم ماسك قائلا: "يمكنك بشكل أساسي أن تطلب منه القيام بأي شيء ترغب فيه".