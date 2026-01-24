وأضافت "ميتا" في منشور ⁠محدث على مدونة حول حماية القُصّر "بدءا من الأسابيع المقبلة، لن ‌يتمكن الفتيان في سن المراهقة من الوصول إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتنا حتى تصبح التجربة المحدثة جاهزة".

وسيأتي الإصدار الجديد من الشخصيات الموجهة للفتيان في هذه المرحلة العمرية مع أدوات الرقابة الأبوية، بمجرد أن يصبح متاحا.

وفي أكتوبر، استعرضت "ميتا" أدوات التحكم الأبوية التي تسمح للآباء ⁠بتعطيل محادثات المراهقين الخاصة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، مضيفة بذلك إجراء آخر لجعل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها آمنة للقُصّر بعد انتقادات عنيفة ‌وجهت لها بسبب سلوك روبوتات الدردشة.

وحسبما ذكرت الشركة الجمعة أن هذه الضوابط لم يتم إطلاقها بعد.

وأوضحت "ميتا" ‌أيضا أن تجارب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمراهقين ستسترشد بنظام تصنيف الأفلام الذي يشار إليه اختصارا (بي جي-13)، حيث تتطلع إلى منع المراهقين من الوصول إلى المحتوى غير اللائق.