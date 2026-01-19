ويُعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان، إذ غالباً لا تظهر أعراضه إلا بعد أن يكون المرض قد انتشر داخل الجسم.

وتشمل الأعراض الشائعة ضيق التنفس، والصفير الصدري، والسعال المستمر الذي قد يصاحبه دم أو بلغم.

لكن هناك علامة مبكرة أقل شهرة تُعرف طبياً باسم "تعجّر الأصابع" (تضخّم غير طبيعي في أطراف الأصابع).

ويمر هذا التغير بعدة مراحل:

ليونة قاعدة الظفر.

لمعان الجلد المحيط بسرير الظفر.

تقوّس الظفر بشكل غير طبيعي عند النظر من الجانب.

تضخم أطراف الأصابع نتيجة تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة.

ورغم أن هذه العلامة لا تعني بالضرورة الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنها قد تكون مؤشراً مهماً يستوجب الفحص الطبي.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يشدد أطباء الأسرة على ضرورة عدم تجاهل أي تغيرات غير مبررة في الجسم، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع أعراض تنفسية.

ومن أبرز الأعراض التحذيرية لسرطان الرئة: