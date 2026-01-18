وأثار الحادث مخاوف بشأن خطر تسرب المعادن الثقيلة من الأوعية القديمة إلى المشروبات، خاصة القهوة والشاي، نتيجة للتعرض المطول للتلف.

التسمم بالرصاص

وكان الرجل التايواني قد فقد السيطرة على سيارته واصطدم بمحل دون أن يضغط على الفرامل، وقد تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أنه يعاني من فقر دم حاد، ضمور دماغي، وخلل في وظائف الكلى، ما استدعى تحويله إلى قسم أمراض الكلى.

وقبل الحادث، كان الرجل يعاني من أعراض متكررة مثل التعب الشديد وتغيرات في حاسة التذوق، حيث أصبح الطعام يبدو أقل ملوحة من المعتاد. ورغم أن هذه الأعراض قد تبدو شائعة، فإن استمرارها لفترة طويلة قد يكون مؤشرا على مشكلة صحية خطيرة.

وأظهرت الفحوصات المخبرية أن السبب في تدهور حالته الصحية كان التسمم بالرصاص، والمعروف بـ"الساتورنيزم"، وهو تسمم يحدث بسبب التعرض المستمر للرصاص على مدار فترة طويلة.

وقد أكدت الاختبارات المخبرية أن الرصاص تسرب إلى جسمه على مدار سنوات نتيجة لاستخدامه المتواصل للكوب الحراري.

وعلى الرغم من العلاجات التي تلقاها، استمرت صحة الرجل في التدهور، حيث بدأ يظهر عليه أعراض تنكسية شبيهة بالخرف. بعد عام من الحادث، توفي الرجل إثر إصابته بالتهاب رئوي تنفسي.

الكوب الحراري كمصدر للتسمم

بعد مزيد من التحقيقات، اكتشف الأطباء أن المصدر الرئيسي للتسمم كان الكوب الحراري الذي استخدمه الرجل بشكل يومي لمدة 20 عاما.

وكانت الطبقة الداخلية للكوب قد تأكسدت مع مرور الوقت، ما سمح بتسرب معدن الرصاص إلى المشروبات، خاصة القهوة الحمضية، التي يعرض استخدامها المتكرر الجسم للرصاص بشكل أكبر.

ويحذر الخبراء من أن المشروبات الحمضية مثل القهوة والشاي والعصائر قد تسهم في تسرب المعادن الثقيلة عندما تخزن في أوعية قديمة أو متضررة. فالتفاعل الكيميائي في الأوعية المتآكلة أو الصدئة يمكن أن يزيد من خطر التسمم بالمعادن الثقيلة.

وينصح الخبراء بضرورة استبدال الأوعية القديمة فورا ومراقبة حالتها بشكل دوري. كما ينصح بتجنب استخدام الحاويات التي تظهر عليها علامات تآكل أو تلف، خاصة عند تخزين المشروبات الحمضية التي قد تسهم في تسريع التفاعلات الكيميائية الضارة.