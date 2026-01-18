وأعلنت الشركة، المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات، أن قراصنة نشروا أسماء المستخدمين، وعناوين المنازل والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وغيرها من البيانات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك ويب).

وكانت مجموعة القرصنة "شاين هانترز" قد اخترقت منصة "سيلز فورس"، وهي منصة برمجية أميركية واسعة الانتشار لخدمة العملاء والمبيعات، ما دفع فريق أمن الويب في غوغل إلى توجيه اهتمامه إلى المجموعة.

كما أفادت شركة "مالويربايتس" في يناير أن قراصنة الإنترنت اكتشفوا طريقة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزيفة من غوغل تتجاوز مرشحات البريد العشوائي بهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول إلى منصة مايكروسوفت 365.

وأوضحت الشركة أن المحتالين يرسلون رسائل مزيفة "مقنعة للغاية" لا تمر فقط عبر "عدة خدمات موثوقة تابعة لغوغل"، بل تنقل المتلقي غير الواعي إلى "صفحة تسجيل دخول مزيفة لمايكروسوفت 365 مصممة لسرقة أسماء المستخدم وكلمات المرور".