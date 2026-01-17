وقالت مؤسسة القلب البريطانية إن معظم البريطانيين لا يتناولون الكمية الموصى بها من الألياف، والمعروفة أيضا باسم المواد الخشنة، وهي نوع من الكربوهيدرات لا يهضمه الجسم بالكامل.

وتوصي الإرشادات الصحية بتناول نحو 30 غراما من الألياف يوميا، إلا أن متوسط الاستهلاك لا يتجاوز 17 غراما.

وأوضحت أخصائية التغذية في المؤسسة، تريسي باركر، لصحيفة "ديلي ميرور" أن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات "تندرج بسهولة ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، وتسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت أن "إجراء تغييرات بسيطة، مثل اختيار الخبز أو الأرز أو المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلا من المنتجات البيضاء، يمكن أن يساعد في زيادة استهلاك الألياف".

وبحسب باركر، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وتشير الأبحاث إلى أن الألياف تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، والمساعدة في التحكم بالوزن، وتنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى خفض ضغط الدم.

وتتفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مع هذه التوصيات، مؤكدة أن زيادة استهلاك الألياف وتقليل السكريات المضافة يقللان من مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.