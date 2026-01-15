ويُعد مجمع سير لتصنيع السيارات الكهربائية أحد أكثر مصانع السيارات تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، حيث يعمل على تقديم جودة استثنائية ومستويات عالمية من الكفاءة والاستدامة، والذي من المقرر أن يصبح مركزاً يضم نخبة من الخبراء المتخصصين والكفاءات الاستثنائية في صناعة السيارات.

ويمثل هذا التعاون محطة فارقة في رحلة "سير" نحو بلوغ جاهزية التصنيع، حيث تواصل الشركة التقدم بخطى ثابتة لتحقيق خططها لبدء إنتاج السيارات في الربع الأخير من عام 2026. حيث تعد "سير" أول شركة في العالم تطبّق على أرض الواقع مفهوم "ورشة الطلاء المستقبلية" الذي طورته شركة "Dürr"، وتتميز هذه الورشة بتصميم مرن ومؤتمت بالكامل، إضافةً إلى برمجيات ذكية للتقليل من فترات التوقف وزيادة كفاءة الأنظمة ومرونتها.

في ذات السياق، ستتمكّن شركة "سير" من خلال ورشة الطلاء المستقبلية من إضافة طرازات جديدة إلى أسطولها بسرعة وفاعلية بسهولة، حيث تعتمد الورشة على وحدات مرنة عوضاً عن خطوط الإنتاج التقليدية ذات الأوقات الثابتة، والتي تم تطويرها باستخدام أحدث تقنيات "Dürr" في مجال الطلاء، بما في ذلك سلسلة متقدمة من أجهزة الرش الذكية لضمان أعلى معايير الجودة في الطلاء.

من جانبه، قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "نهدف في "سير" إلى بناء منشأة تصنيع عالمية المستوى ترسي معايير جديدة في الكفاءة والاستدامة. وستضع ورشة الطلاء المستقبلية شركة "سير" في طليعة الابتكار في صناعة السيارات، مما سيتيح لنا تقديم باقة أكبر من الخيارات لعملائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال مستوى غير مسبوق من التخصيص في ألوان السيارات وتشطيباتها وتفاصيلها الدقيقة، مع الحفاظ على عملية تصنيع أكثر مراعاةً للبيئة".

تُرسي ورشة الطلاء المتطورة في "سير" معايير جديدة للاستدامة والمسؤولية البيئية في مجال التصنيع، حيث تعمل أنظمة التجفيف الحراري من الجيل الجديد من إنتاج شركة "Dürr" على تجفيف هيكل السيارة من الداخل للوصول إلى المكونات الكبيرة بشكل مباشر، وهو أمر بالغ الأهمية للسيارات الكهربائية ذات البنية الداخلية الكثيفة والتي تتطلب معالجة دقيقة، مع تجنب ارتفاع الحرارة في الأجزاء الرقيقة من الهيكل. وتُعد تقنية التجفيف هذه أكثر ملاءمة للبيئة، حيث تُقلّل زمن المعالجة الحرارية المطلوبة بنسبة تصل إلى 30% مُقارنةً بالأنظمة التقليدية، كما تسهم هذه الأنظمة، إلى جانب أنظمة تنقية هواء العادم الكهربائية، في توفير الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما ستضم الورشة نظام "Dürr" للطلاء الدقيق الخالي من الرش الزائد والحائز على العديد من الجوائز، مما يُتيح للعملاء الحصول على سيارات بطلاء ثنائي اللون. وتجمع هذه التقنية بين التصميم المُخصص حسب الطلب والإنتاج الآلي، حيث يمكن طلاء الهيكل بلونين مُتباينين ​​في وقت واحد، كما يمكن طلاء الهيكل الداخلي والخارجي للسيارات الكهربائية في نفس الوحدة بشكل آلي بالكامل، مما يُقلل من استهلاك الطلاء ويحد من النفايات البلاستيكية ودون أي رش زائد.

من جانبه، قال الدكتور يوخن فايراوخ، الرئيس التنفيذي لشركة Dürr: "يمثل الابتكار المحرك الأساسي لتعزيز الأداء والاستدامة في إنتاج السيارات. وستمنح ورشة الطلاء المستقبلية مرونة كبيرة وكفاءة في استخدام الطاقة والطلاء، كما وتقدم تشطيبات طلاء جديدة ومميزة وراقية. ونحن سعداء بشراكتنا مع "سير" لإنشاء واحدة من أكثر خطوط إنتاج السيارات تطوراً في العالم".

وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تطوير صناعة السيارات في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، حيث ستسهم في إنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية داخل المملكة، وتعزيز توطين تصنيع مكونات هذه السيارات وتقوية سلاسل إمدادها المحلية، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج السيارات من الجيل الجديد. وستسهم شبكة Dürr العالمية، بما في ذلك شركتها التابعة Dürr Systems Arabia LLC في جدة، في تعزيز هذه الشراكة عبر ضمان الدعم الشامل والتعاون طويل الأمد.