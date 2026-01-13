ويشمل الطلب عقارات "ساكسندا" و"‌ويغوفي" لشركة "نوفو نورديسك"، و"زيباوند" لشركة "إيلي ليلي".

وتأتي الخطوة بعد مراجعة أجرتها ‌الإدارة، ولم تجد ​أي دليل يربط بين هذه الأدوية وزيادة خطر ورود أفكار انتحارية أو اتباع هذا السلوك.

وتم تطوير هذه الأدوية في الأصل لعلاج السكري من النوع الثاني، وهي تحاكي الهرمون ​الذي يثبط الشهية، مما يخلق شعورا بالشبع.

وسبق أن توصلت الإدارة إلى استنتاج مماثل بعد مراجعة أولية عام 2024، لكنها أقرت في ذلك الوقت أنها لا تستطيع استبعاد وجود خطر ضئيل بسبب محدودية البيانات.

وقالت الإدارة، الثلاثاء، إنها أجرت المزيد من التحليلات لتجارب سريرية استخدمت تلك الأدوية، ولم تظهر زيادة ‌خطر الأفكار أو السلوك الانتحاري بسبب تناول تلك الأدوية، أو أي آثار جانبية نفسية أخرى، مثل القلق أو الاكتئاب أو العصبية ‌أو الذهان.

وذكرت الإدارة أن المراجعة غطت 91 تجربة على نحو 108 آلاف مريض.

ولم ترد شركتا "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي" بعد على طلبات ⁠من "رويترز" للتعليق.