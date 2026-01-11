ويؤكد الخبراء أن توقيت تناوله وطريقة أخذه قد يؤثران في امتصاصه.

تناوله مع وجبة تحتوي دهونا

لتحقيق أفضل امتصاص، يُنصح بتناول فيتامين أ مع وجبة أو سناك يحتوي على دهون، للأسباب التالية:

فيتامين أ ذائب في الدهون (يذوب في الدهن).

تناوله مع وجبة صحية غنية بالدهون يزيد كمية فيتامين أ التي تصل إلى مجرى الدم.

من الدهون الصحية المناسبة: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، البذور.

الأهم هو الانتظام

لا يوجد وقت واحد محدد خلال اليوم يُعد الأفضل للجميع لتناول فيتامين أ من أجل النظر.

إذا كنت تعاني نقصا ويُنصح لك بالمكمّل، فإن الانتظام هو العامل الأهم.

اختار وقتا يسهل تذكّره يوميا، ويمكن تناوله مع الفطور أو الغداء أو العشاء بحسب روتينك وتوقيت أدويتك الأخرى.

كم تحتاج من فيتامين أ ؟

بحسب مجلس الغذاء والتغذية في الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، احتياجات البالغين (19 عامًا فأكثر) هي:

الرجال: 900 ميكروغرام يوميا.

النساء: 700 ميكروغرام يوميا.

أثناء الحمل: 770 ميكروغرام يوميا.

أفضل مصادره الغذائية