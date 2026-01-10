جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، التي تستضيفها دولة الإمارات على مدار 3 أيام، وتختتم أعمالها في 11 يناير الجاري، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وقدم سام، خلال الجلسة التي حملت عنوان "المرحلة التالية لصناع المحتوى على لينكد إن"، وحاوره فيها "جيم لودرباك"، الرئيس التنفيذي لاقتصاد المبدعين في إنسياد، نصائح لصناع المحتوى على "لينكد إن" منها ضرورة إدراك تفرد المنصة وتخصصها، مشيرا إلى أن أغلب الناس يأتون لمعرفة المزيد عن أفراد شبكتهم المهنية على المنصة، وكذلك مشاركة خبراتهم، ومعرفة آخر المستجدات المهنية على الموقع.

وأشار إلى أن مهمة المنصة مختلفة عن غيرها فهي تهتم بشكل أساسي بتوفير الفرص الاقتصادية وتريد أن يكون المحتوى مناسباً لهذا الهدف.

وأوضح أن على صناع المحتوى على "لينكد إن"، إدراك الاختلاف بينها وبين المنصات الاجتماعية الأخرى، في مقدمة ذلك اختلاف الجمهور؛ حيث أن لدى لينكد إن ثلاث طبقات من الجمهور؛ تتمثل في شبكة العضو الخاصة، والشبكة المهتمة بنشاطك المهني، والجمهور بشكل عام.

وأكد ضرورة أن يركز صانع المحتوى في "لينكد إن" على المصداقية والتفاعل والتحدث بطريقته الخاصة المعبرة عن شخصيته، ومشاركة الفرص المهنية، ليحصل على مؤشر للنجاح وهو تفاعل الجمهور.

وأشار سام إلى أن المنصة بصدد العمل على جملة من التحديثات الهادفة لجعلها مناسبة لصناع المحتوى، كما كشف عن خطط لبناء شراكات تزيد من سهولة النشر والمشاركة على الموقع.

وتطرق إلى مسألة إتاحة تحقيق الأرباح عبر مشاهدات الفيديوهات على غرار ما تفعل منصات أخرى.