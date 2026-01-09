وستعمل الأدوات الجديدة على تمكين الأطباء من الاطلاع على دراسات بحثية، وتعطيهم إرشادات صحية عامة، وإرشادات سريرية مع مراجع واضحة، وتساعدهم على مراجعة بيانات المرضى، وذلك وفقا لما ورد في مدونة "أوبن إيه آي".

وقالت الشركة إنه "يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الذين يستخدمون هذه الأدوات توخي الحذر، لضمان أن يقدم روبوت الدردشة، الذي قد يبدو أحيانا غير دقيق، نصائح دقيقة للمختصين، مع الحفاظ على قوانين خصوصية المرضى".

ويعتمد "شات جي بي تي" للرعاية الصحية على نماذج "جي بي تي 5"، التي تقول "أوبن إيه آي" إنها صممت خصيصا لهذا الغرض، وخضعت للتقييم من خلال اختبارات طبية عبر معايير قياسية.

وقالت "أوبن إيه آي" عند الإعلان عن إطلاق الأدوات الجديدة، إنها ستعمل على تخفيف الضغوط غير المسبوقة على قطاع الرعاية الصحية عالميا.

واعتبرت أن "الطلب يتزايد، ويعاني الأطباء ضغط العمل الإداري، وتتشتت المعرفة الطبية الحيوية بين مصادر لا حصر لها، في الوقت نفسه يكتسب تبني الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية زخما متزايدا، مدفوعا بإمكاناته في المساعدة على مواجهة هذه التحديات".

وأضافت: "حسّنت التطورات في النماذج بشكل كبير قدرة الذكاء الاصطناعي على دعم العمل السريري والإداري في الواقع العملي، مثل مساعدة الأطباء على تخصيص الرعاية باستخدام أحدث الأدلة".