مصدر ممتاز للكربوهيدرات

وقالت أخصائية التغذية ليا بارون إن التمر وجبة جيدة قبل التمرين لسببين، الأول أن التمر مصدر رائع للكربوهيدرات، حيث تحتوي ثمرة واحدة على نحو 10 إلى 18 غراما من الكربوهيدرات.

كما تعمل هذه الكربوهيدرات كوقود للجسم قبل التمرين.

تأثير خفيف على مستوى السكر في الدم

وأوضحت أخصائية التغذية، أليسا رومزي، لموقع "فيري ويل هيلث"، أن التمر يرفع مستوى السكر في الدم، وهذا مفيد قبل التمرين لأن العضلات تحتاج إلى الحصول سريعًا على الجلوكوز كوقود.

وأضافت: "مع التمر يكون ارتفاع السكر أقل قليلا بسبب محتواه من الألياف التي تساعد على إبطاء هضم وامتصاص الكربوهيدرات".

سهولة الحمل والأكل

تناول بضع ثمرات قبل التمرين خيار صحي ومريح، خاصة إذا كان بديلا للأطعمة المعبأة.

وشرحت رمزي: "التمر سهل الحمل ولا يحتاج للتحضير، وعادة ما يكون لطيفا على المعدة لمعظم الناس".

وأشارت رمزي إلى إمكانية دمج التمر مع مكونات أخرى للحصول على دفعة طاقة أكبر، كالدهون والبروتين، مثل حشوه بزبدة الفول السوداني.

المخاطر المحتملة

لكن التمر قد يسبب اضطرابات هضمية بسبب محتواه العالي من الألياف.

وشرحت بارون: "التحدي في التمر أنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف، نحو جرامين في الثمرة الواحدة، وعادة ما يكون هذا أمرا رائعا، لكن الإفراط في الألياف قبل التمرين قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية وغازات وانتفاخ، خاصة لأولئك الذين لم يعتادوا عليها".