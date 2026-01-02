تجاهل التمارين

تصبح تمارين القوة بالغة الأهمية، خصوصا مع التقدم في العمر وما يرافقه من تغييرات بنيوية في الجسم قد تؤثر على الصحة والسلامة والاستقلالية.

وينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية من أجل الحفاظ على سلامة العضلات والقدرة على الحركة، لتفادي السقوط عند الكبر في السن.

قضاء وقت طويل على الهاتف

يجهد التمرير المستمر وقضاء وقت طويل أمام الشاشة الصحة بطرق مختلفة.

ويمكن للاستخدام المفرط للهاتف أن يؤثر على البصر، وقد ينعكس على الصحة النفسية عبر تقليل القدرة على التركيز، وزيادة القلق، والاكتئاب، وتعطيل العلاقات الشخصية والمهنية.

ويوصى بتقليل وقت الشاشة، وإيقاف الإشعارات غير المهمة، ووضع الهاتف في مكان آخر لأخذ استراحة من التمرير العشوائي خصوصا قبل النوم.

الجلوس لفترة طويلة

يمكن للجلوس لفترة طويلة أن يضر الصحة، فزيادة الوقت الخامل تسهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وسوء التحكم في سكر الدم وإضعاف العضلات ومرونة الحركة.

ويمكن لحركات بسيطة، أو الوقوف المتكرر، وأخذ جولات مشي قصيرة تحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقة ودعم الصحة العامة.

المرونة الذهنية

لا تقل أهمية المرونة الذهنية عن اللياقة البدنية مع التقدم في العمر. وتعني القدرة على التخلي عن الكمالية والتفكير الزائد الذي يزيد الضغط.

تقبل الأخطاء، والمرونة في التعامل مع العادات اليومية، ومنح النفس بعض التسامح يساعد على تقليل التوتر وتحقيق الأهداف.

نوم مضطرب

يربك اضطراب النوم قدرة الجسم على العمل خلال النهار، فبدون نوم منتظم وعالي الجودة سيواجه الأشخاص مشاكل في التركيز وتنظيم المشاعر والحفاظ على الطاقة البدنية.

ولكن عادات مثل إبعاد الهاتف قبل النوم، واتباع روتين ليلي ثابت يمكن أن تساعد على تنظيم دورة النوم.

الوقاية خير من العلاج

لا يمكن التنبؤ بالمشاكل الصحية، وقد يأتي بعضها من عوامل لا يمكن التحكم بها، ولكن عادات يومية بسيطة مثل النشاط البدني المنتظم، واتباع نظام غذائي جيد، والنوم المنتظم، وتجنب التدخين، والالتزام بالفحوصات الدورية يمكن أن تقي من العديد من الأمراض الخطيرة.