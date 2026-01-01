وقدمت مجلة "هيلث" بعض فوائد شرب شاي الكركديه بشكل يومي:

المزيد من مضادات الأكسدة

الكركديه مصدر جيد لمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكاروتينات والأنثوسيانين، وتعمل هذه المركبات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتحيد الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا.

يساعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل شاي الكركديه، على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض السرطانات.

تخفيف ضغط الدم والكوليسترول

بينت دراسات أن مكملات الكركديه وشايه تساعد على خفض ضغط الدم، ويشبه تأثيره تأثير بعض الأدوية.

وأثبت الكركديه فعاليته في خفض مستويات الكوليسترول مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

تقليل الالتهابات في الجسم

كشفت دراسة صغيرة عام 2019 أن الرجال الذين استهلكوا حوالي 250 مل من مشروب يحتوي على مستخلص الكركديه كانت مستويات الالتهاب لديهم منخفضة.

التحكم في الوزن

الكركديه خال من السعرات الحرارية، على عكس المشروبات الأخرى الغنية بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر.

ويساعد شاي الكركديه بفضل خلوه من السكر على الإحساس بالشبع، ما يسهم في الحفاظ على الوزن الصحي والتحكم فيه.

تحسين صحة الكبد

أظهرت دراسة على الحيوانات عام 2015 أن مستخلص الكركديه خفض تراكم الدهون في كبد فئران مصابة بالسمنة، كما حمت مضادات الأكسدة التي يوفرها الكركديه الكبد من الإجهاد التأكسدي.

تقليل نمو البكتيريا

أظهرت دراسات مخبرية أن الكركديه قد يساعد في علاج الالتهابات البكتيرية بشكل طبيعي.

وجدت دراسة عام 2019 أن الكركديه منع وعالج نمو بكتيريا معوية تسبب الإسهال، ويعتقد الباحثون أن له فعالية قريبة من المضادات الحيوية.

استقرار مستويات السكر في الدم

تحسن مركبات الفلافونويد والأحماض العضوية في شاي الكركديه حساسية الجسم للإنسولين.

وفي إحدى الدراسات ساهم الكركديه في خفض مستويات السكر المرتفعة لدى بعض البالغين، كما يعتبر هذا المشروب غير المحلى خيارا مناسبا لمرضى السكري.

المخاطر

يعد شاي الكركديه آمنا لمعظم البالغين، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات المعدة أو الغازات أو الإمساك.

وينصح الأطفال دون سن الثانية عشرة، والأشخاص الذين يتناولون أدوية خافضة لضغط الدم، والحوامل والمرضعات بالابتعاد عن شاي الكركديه.