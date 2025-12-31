وزعم هوغربيتس، في فيديو نشره على قناته في "يوتيوب"، أن الاقتران الكوكبي بين عطارد والشمس وأورانوس، إضافة إلى اقتران الأرض وأورانوس والقمر والزهرة والمريخ في بداية يناير، يشير إلى احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي.

وأكد الخبير الهولندي أن التأثيرات الفلكية ستصل إلى ذروتها في 3 يناير، وستمتد الفترة الحرجة من 7 إلى 9 من الشهر ذاته.

وقال: "قد نشهد نشاطا زلزاليا كبيرا في 4 من يناير مع احتمال الاختلاف بيوم واحد، وتتراوح قوة النشاط الزلزالي عادة بين 5 و6 درجات، أو حتى 7 درجات في أسوأ الأحوال، وهذا احتمال وارد".

لكنه أكد أن القوة الزلزالية تعتمد على الإجهاد في القشرة الأرضية وتكتونية الصفائح، وهو ما يصعب قياسه.

كما توقع أن يكون النشاط الزلزالي أقوى بين 8 و9 يناير بسبب بلوغ الاقترانات الكوكبية ذروتها، وقد تصل قوته إلى 7 درجات، وفي أقصى الحالات 8 درجات.

ودعا الخبير إلى توخي الحذر الشديد ابتداء من 7 يناير، محذرا سكان المدن الواقعة في المناطق المعرضة للزلازل، مثل لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول، من احتمال الزلزال، مشددا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الزلزال الكبير المحتمل.