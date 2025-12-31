وأوضحت أخصائية التغذية ليلى سوتر أن طريقة طهي البيض مهمة، مضيفة أن الإضافات الثقيلة من الدهون والملح قد تقلل فوائده الصحية.

البيض المسلوق

وقال روب هوبسون، أخصائي التغذية، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن البيض المسلوق يتصدر القائمة من حيث القيمة الغذائية، إذ لا يغير السلق القيمة الغذائية للبيض، وتحتفظ البيضة بنفس عدد السعرات الحرارية وحصتي الدهون والبروتينات.

ويمكن للسلق اللين، من 4 إلى 6 دقائق، أن يحافظ على العناصر الحساسة للحرارة مثل الكولين واللوتين، اللذين يدعمان صحة الدماغ والعين على المدى الطويل.

أما السلق القوي من 10 إلى 12 دقيقة، فيساعد الجسم على امتصاص 91 بالمئة من بروتين البيض، ويرجع ذلك إلى التغيرات الكيميائية في بروتينات البيض التي تجعلها أسهل للهضم.

وينصح بتجنب طهي البيض لأكثر من 14 دقيقة، لأن الحرارة الزائدة تقلل من محتوى فيتاميني D وE.

البيض المسلوق بدون قشر

يأتي البيض المسلوق بدون قشره في المرتبة الثانية من حيث القيمة الغذائية، لكنه يوفر بروتينات أقل مقارنة بطريقة السلق التقليدية.

ويسهل إعداد البيض المسلوق بدون قشر، لكن الأمر يتطلب في بعض الحالات إضافة الملح إلى الماء، ما قد يزيد من نسبة الصوديوم.

البيض المخبوز

يطهى البيض المخبوز في درجات حرارة معتدلة، ما يساعد على طهيه بشكل متساوٍ ويقلل خطر الإفراط في طهيه، مع الحفاظ على صفار طري دون التأثير على جودة البروتين.

ويحضر البيض المخبوز ضمن طبق متكامل، ما يسهل إضافة الخضروات والبقوليات والألياف، الأمر الذي يزيد الشعور بالشبع ويحسن الصحة الأيضية.

البيض المخفوق

البيض المخفوق جيد أيضا، لكن ذلك يعتمد على طريقة طهيه.

وينصح بطهيه على نار هادئة في مقلاة غير لاصقة مع إضافة القليل من الحليب فقط، مع تجنب إضافة الزبدة أو الكريمة.

البيض المقلي

تعد طريقة الطهي هذه الخيار الأقل صحة، إذ إن درجات الحرارة العالية قد تحدث تغيرات كيميائية في كوليسترول الصفار، ما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

وأوضح هوبسون أن القلي ليس ضارا بطبيعته، لكن الحرارة العالية جدا أو إعادة تسخين الزيوت قد تزيد من أكسدة الدهون.

وينصح باستخدام الزبدة بدل الزيت عند القلي على درجات حرارة مرتفعة.