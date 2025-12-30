زيادة الوزن والسمنة

تشير الأبحاث إلى ارتباط قوي بين الإكثار من الوجبات السريعة وزيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسمنة.

وغالبًا ما تحتوي هذه الوجبات على سعرات حرارية مرتفعة، ودهون مشبعة ومتحولة، وسكريات وصوديوم بكميات كبيرة، مقابل نقص في الألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ما يجعلها عاملا رئيسيا في زيادة الوزن.

وخلصت مراجعات علمية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بانتظام يواجهون خطر السمنة بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة و129بالمئة مقارنة بغيرهم.

مقاومة الإنسولين والسكري

تعتمد معظم الوجبات السريعة على الكربوهيدرات المكررة منخفضة الألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم والحاجة إلى إفراز كميات كبيرة من الإنسولين.

ومع تكرار ذلك، قد تتطور مقاومة الإنسولين، ما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وتشير الدراسات إلى زيادة هذا الخطر بنسبة تصل إلى 68 بالمئة لدى من يتناولون الوجبات السريعة مرتين أسبوعيا أو أكثر.

أمراض القلب والأوعية الدموية

يرتبط الاستهلاك المرتفع للوجبات السريعة باضطرابات الدهون في الدم، وارتفاع الكوليسترول الضار، وزيادة الالتهابات، وكلها عوامل تمهّد لأمراض القلب.

كما أن المحتوى العالي من الصوديوم يسهم في رفع ضغط الدم. وتشير الأبحاث إلى أن الإكثار من هذه الوجبات قد يزيد خطر الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة تصل إلى 150 بالمئة.

تدني جودة النظام الغذائي

غالبًا ما تكون وجبات المطاعم السريعة أعلى في السعرات والدهون والسكريات، وأقل في القيمة الغذائية مقارنة بالوجبات المنزلية.

وأظهرت مراجعات أن معظم الوجبات الجاهزة تتجاوز الإرشادات الصحية الموصى بها، ما يؤدي إلى نقص في عناصر أساسية مثل الألياف والبروتين، رغم تجاوز الاحتياج اليومي من السعرات.

تأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية

يسهم الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة في ضعف الصحة العامة، وزيادة الالتهابات، واضطرابات الهضم والنوم، إضافة إلى الشعور بالإرهاق وانخفاض الطاقة.

كما ربطت دراسات بين الإكثار من الأطعمة السريعة وارتفاع خطر الاكتئاب والضغط النفسي بنسبة تصل إلى 16 بالمئة، مع بقاء الجدل قائمًا حول العلاقة السببية المباشرة.

تسارع الشيخوخة وقصر العمر المحتمل

تشير أبحاث إلى أن الإكثار من الوجبات السريعة يرتبط بزيادة معدلات دخول المستشفيات بسبب أمراض القلب، وارتفاع خطر الوفاة القلبية بنسب كبيرة.

كما أن الدهون والسكريات العالية تعزز الالتهاب المزمن، ما يسرّع عمليات الشيخوخة ويزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة قد تؤدي إلى فقدان سنوات من العمر.