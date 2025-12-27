كيف يساعد الكيوي على علاج الإمساك؟

أظهرت إحدى الدراسات أن البالغين المصابين بالإمساك الذين تناولوا حبتين من الكيوي يوميًا لمدة أربعة أسابيع شهدوا زيادة بمعدل 1.5 حركة أمعاء إضافية أسبوعيا أو أكثر، وهو تحسّن مهم طبيا.

ويرجع تأثير الكيوي إلى عدة عوامل:

يعمل كمادة بريبيوتيك تغذّي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يحتوي على إنزيم الأكتينيدين الذي يحسّن هضم البروتينات.

تخفيف الانتفاخ وآلام البطن.

لا يقتصر دور الكيوي على تحسين حركة الأمعاء فقط، بل يساعد أيضًا في:

تقليل آلام البطن.

التخفيف من الانتفاخ.

تحسين عسر الهضم.

ويرجّح أن تحسّن هذه الأعراض ناتج عن انتظام حركة الأمعاء وتليين البراز.

هل يؤكل الكيوي مع القشر؟

يمكن تناول الكيوي مقشّرًا أو مع القشر، فالقشر يحتوي على ألياف إضافية قد تعزز الفائدة لكنه قد يسبب انزعاجًا معديا لبعض الأشخاص، معظم الدراسات أُجريت باستخدام الكيوي المقشّر، ومع ذلك ظل فعّالًا مقارنة بوسائل طبيعية أخرى.

القيمة الغذائية

حبة كيوي واحدة توفّر: