وتُعد القطط ذات الرؤوس المسطحة التي تعيش في جنوب شرق آسيا وتُماثِل القطط الأليفة حجما، من أندر أنواع السنوريات البرية وأكثرها عرضة لخطر الانقراض في العالم، بسبب انحسار موائلها الطبيعية.

غير أن دراسة بيئية بدأ تنفيذها عام 2024 من خلال الاستعانة بكاميرات، أتاحت رصد قطط من هذا النوع 29 مرة داخل محمية الأميرة سيريندورن للحياة البرية في جنوب تايلاند، بحسب إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والنباتات في تايلاند ومنظمة بانثيرا لحماية السنوريات البرية.

والقط ذو الرأس المسطح حيوان ليلي النزعة وقليل الظهور، وغالبا ما يعيش في المنظومات البيئية الرطبة كأراضي الخث وأشجار المانغروف، وهي بيئات يصعب جدا على الباحثين العمل ميدانيا فيها.

ويقدّر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عدد القطط المسطحة الرؤوس التي ما زالت موجودة في العالم بنحو 2500.

ويصنّف هذا النوع من الحيوانات في تايلاند على أنه "منقرضا على الأرجح".