وخرج شخصان سالمين من طائرة "بيتشكرافت سوبر كينغ إير 200"، بعد توقفها على مدرج مطار روكي ماونتن متروبوليتان قرب دنفر بولاية كولورادو الأميركية، بينما نشرت فرق الإنقاذ مقطع فيديو للواقعة.

وهبطت الطائرة ذات المحركين تحت سيطرة نظام الهبوط الآلي من شركة "غارمن"، التي تقول إنه مثبّت حاليا على نحو 1700 طائرة.

وذكرت "غارمن" في بيان: "كان هذا أول استخدام لنظام الهبوط الآلي بشكل كامل في حالة طوارئ حقيقية".

وأفادت شركة "بافالو ريفر" المشغلة للطائرة، أن نظام الهبوط الآلي تم تفعيله تلقائيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس تاونزلي في بيان: "تعرضت الطائرة لانخفاض مفاجئ وسريع في ضغط المقصورة فارتدى الطياران أقنعة الأكسجين. عمل نظام الهبوط الآلي تلقائيا كما هو مصمم له تماما عندما تجاوز ضغط المقصورة المستويات الآمنة المحددة، واتخذ الطياران قرارا بإبقائه مفعلا".

ويعمل نظام الطيار الآلي على متن الطائرة على توجيهها إلى مطار مناسب، ويصدر الإعلانات الضرورية لمراقبي الحركة الجوية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.