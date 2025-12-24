وذكرت "يوروبيان هيموفيليا كونسورتيوم"، وهي مجموعة لدعم المرضى، أن ‌المريض توفي في 14 ديسمبر بعد ⁠إصابته بسكتة دماغية أعقبها نزيف في المخ.

وكان المريض مسجلا في دراسة ‌كانت ​تختبر دواء "هيمبافزي" على المرضى المصابين بسيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب"، مع مثبطات أو من دونها.

وقالت الشركة في بيان: "تعمل فايزر مع الجهة ​المسؤولة عن التحقيق في التجربة، واللجنة الخارجية المستقلة لمراقبة البيانات، على جمع المعلومات بشكل نشط لفهم الظروف المعقدة ومتعددة العوامل التي تحيط ⁠بهذا الحادث بصورة أفضل".

والعام الماضي، حصل العلاج، الذي يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعيا، على موافقة الولايات المتحدة لمنع نوبات ‌النزيف أو تقليلها لدى مرضى سيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب"، وأعمارهم 12 عاما ‌فما فوق، من خلال استهداف بروتينات تخثر الدم.

وقالت الشركة إنها لا تتوقع أي تأثير على سلامة المرضى الذين عولجوا بالدواء، بناء على معرفتها الحالية والبيانات السريرية الإجمالية التي جمعتها حتى ⁠الآن.