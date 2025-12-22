ورغم أن العمر، والجنس، والطول، والوزن كلها عوامل تؤثر على استخدام الجسم للسعرات الحرارية، فإن أنشطة مثل تنظيف المنزل، والنوم الكافي، ومضغ العلكة، وحتى الضحك يمكن أن تساهم في حرق المزيد من السعرات، وفقا لموقع "فيري ويل هيلث".

الأعمال المنزلية

تساعد الأعمال المنزلية الجسم على تعزيز عملية الأيض وحرق سعرات إضافية.

وأوضحت بعض التقارير أن التنظيف المنزلي يساعد على حرق حوالي 150 سعره حرارية في الساعة لدى الأشخاص الذين يزنون حوالي 68 كلغ.

الضحك

لا تقتصر فائدة الضحك مع الأصدقاء على الشعور بالسعادة، بل يحرق السعرات الحرارية أيضا.

وأظهرت الدراسات أن الضحك بصوت عال لمدة 10 إلى 15 دقيقة يحرق ما يصل إلى 40 سعره حرارية.

ويعتقد الباحثون أن الضحك يقلل مستويات هرمون الكورتيزول ويعزز عملية الأيض.

مضغ العلكة

بينت الأدلة أن الجهد الذي يبذله الفم في مضغ العلكة يساعد على تسريع عملية الأيض.

وجدت دراسة أن المشاركين حرقوا سعرات حرارية أكثر عندما مضغوا العلكة قبل الوجبة.

وذكرت أبحاث أخرى أن العلكة يعزز شعور الجسم بالشبع.

خفض درجة تدفئة المنزل

يحافظ الجسم طبيعيا على درجة حرارته الداخلية، وعند تعرضه لدرجة حرارة منخفضة يضطر للعمل بجهد أكبر ليبقى دافئا. ويحرق هذا الجهد الإضافي المزيد من السعرات.

شرب الماء البارد

يعزز شرب الماء عملية الأيض ويحرق السعرات الحرارية، إذ يتطلب طاقة إضافية لكي يسخنه الجسم إلى درجة حرارته الداخلية.

التسوق

حتى التسوق يساعد على حرق السعرات الحرارية، ويوصي الخبراء بالمشي ثمانية آلاف أو عشرة آلاف خطوة يوميا.

ألعاب الفيديو

قد تساعد ألعاب الفيديو التي تتطلب حركة جسدية على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

البستنة

أكد خبراء أن قضاء ساعة في العمل في الحديقة يساعد على حرق المزيد من السعرات ويقوي عضلات الجزء العلوي والسفلي من الجسم، لأن أعمال الحديقة تشمل نزع الأعشاب، والانحناء، والركوع، والحفر، واستخدام أدوات ثقيلة.

النوم لفترة أطول

يحرق الجسم سعرات حرارية طبيعيا أثناء النوم للحفاظ على وظائفه الحيوية، وذكرت أبحاث أن الحصول على 7 ساعات إلى 9 ساعات من النوم يدعم الأيض وينظم هرمونات الشهية.

شرب الشاي الأخضر والقهوة

ترفع المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة معدل الأيض.

وفي إحدى الدراسات، تم التوصل إلى أن مشاركين يعانون من السمنة، استمروا في شرب عدة أكواب من الشاي الأخضر، حرقوا حوالي 183 سعره حرارية إضافية كل يوم.