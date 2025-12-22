وقال موقع "فيري ويل هيلث" متخصص في الأخبار الصحية، استنادا إلى بحوث ودراسات، أن الارز البني أكثر صحية من الأرز الأبيض، مقدما أبرز فوائد تناوله بانتظام.

صحة القلب

يحتوي الأرز البني على الألياف الغذائية ومركبات ثبت أنها مفيدة لصحة القلب، إذ تقلل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية وأمراض أخرى.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، يتمتعون بصحة هضمية أفضل مقارنة بغيرهم، وذلك بفضل الألياف الغذائية التي تحفز إنتاج الميكروبيوم المعوي والبكتيريا النافعة.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

توصلت أبحاث إلى أن استهلاك الليغنانات الغذائية الموجودة في الأرز البني يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، والمريء، وسرطان المعدة.

إدارة الوزن

أكدت العديد من الأبحاث أن الأرز البني يدعم فقدان الوزن، إذ تساهم الألياف على كبح الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول.

يقي من الإجهاد التأكسدي والالتهاب

تعمل الفلافونويدات والمركبات النباتية الموجودة في الأرز البني على قتل الجذور الحرة وتقليل الضرر، ما يخفف الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

صحة العظام

بحسب التقرير، يحتوي الأرز البني على عناصر مثل المغنيسيوم الذي يلعب دورا مهما في تكوين العظام وكثافتها، وقد يؤدي نقصه إلى هشاشة العظام، ولذلك فإن تناول الأرز البني يدعم صحة العظام على المدى الطويل.

صحة الدماغ

تشير أبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأرز البني تتحسن قدراتهم الإدراكية، وأظهرت دراسة أن الأشخاص فوق 60 عاما ممن يتناولون الأرز البني يوميا لمدة ستة أشهر حققوا درجات إدراكية أعلى، ويعود الفضل في ذلك إلى المركبات النباتية في الأرز وأليافه الوفيرة وفيتاميناته ومعادنه.

من يجب أن يتجنب الأرز البني؟

رغم أن الأرز البني آمن لمعظم الناس، ينصح الخبراء الأطفال والحوامل بتجنب الإفراط في تناوله، لأنه يحتوي على الزرنيخ الذي قد يكون ساما عند استهلاكه بكميات كبيرة.