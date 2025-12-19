وقدم موقع "فيري ويل هيلث" 7 طرق بسيطة يمكن اللجوء إليها للحصول على دفعة سريعة من الطاقة لإنهاء اليوم دون مشاكل.

شرب الماء

يفاقم الجفاف التعب والإرهاق، ويساعد الماء جميع أجهزة الجسم على العمل بشكل سليم.

ويعد الماء أفضل مشروب لترطيب الجسم لتحسين الأداء البدني والانتباه وتركيزه.

المشي

يساعد المشي على زيادة اليقظة والطاقة عبر تحسين تدفق الدم، ورفع مستويات الأكسجين، وتحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل التستوستيرون والدوبامين.

وأوضحت أبحاث أن المشي لمدة 150 دقيقة أسبوعيا يحسن الطاقة، والقدرة على التحمل، والصحة النفسية والبدنية.

تناول وجبة خفيفة مغذية

تساهم الأطعمة الكاملة الغنية بالبروتين والألياف في رفع مستويات الطاقة في الجسم، وإبطاء امتصاصها للسكريات.

ويمكن تناول المكسرات، أو الفواكه، أو الخضراوات، أو البيض، أو الفاصوليا والعدس لتعزيز الطاقة.

أخذ قيلولة قصيرة

أثبتت أبحاث أن أخذ قيلولة قصيرة يقلل آثار الحرمان من النوم، ويحسن الأداء الذهني والبدني.

وينصح بعدم تجاوز 30 دقيقة من النوم، إذ إن القيلولة الطويلة تزيد الخمول وتؤثر على النوم الليلي.

ممارسة التمارين الرياضية

تزيد التمارين الرياضية الطاقة وتقلل الشعور بالإرهاق مع الوقت، خاصة عند المواظبة عليها.

كما تحسن التمارين إنتاج الطاقة، وتزيد تدفق الدم والأكسجين والمغذيات إلى الأعضاء.

التمطيط

جلسة تمطيط قصيرة كفيلة بتحفيز تدفق الدم وتحسين مستويات الطاقة، وتشير أبحاث إلى أن 10 دقائق من تمارين التمطيط تزيد الحيوية والصحة النفسية، وتقلل الإرهاق وآلام الجسم والقلق.

تقليل التوتر

يضر التوتر المزمن بالجهاز العصبي ويخفض الطاقة ويزيد التعب.

طرق للحد من التوتر: