وتقدم زبدة الفول السوداني الطبيعية الغنية بالمكسرات والملح، دون أي إضافات أخرى، فوائد مغذية ونسبا مهمة من البروتين، أما النوتيلا فهي دهن قائم على البندق والشوكولاتة، وتمد الجسم ببعض مضادات الأكسدة، لكنها غنية جدا بالسكر وزيت النخيل.

يوصي خبراء بتناول زبدة الفول السوداني الطبيعية ضمن نظام غذائي متوازن، مع الاكتفاء بتناول النوتيلا كحلوى تؤكل من حين إلى آخر، وفقا لموقع "فيري ويل هيلث".

الفول السوداني

رغم كمية السعرات والدهون في زبدة الفول السوداني، إلا أنها مصدر جيد للبروتين والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، كالمغنيسيوم والحديد وفيتامين "بي5" وفيتامين "أيه".

وتكون معظم الزبدات المحضرة من الفول السوداني غنية بالسعرات والدهون، وينصح بالاكتفاء بملعقة إلى ملعقتين في اليوم فقط.

وليست كل زبدة الفول السوداني متساوية، فبعضها يحتوي على زيوت وملح وسكريات مضافة لتحسين الطعم وإطالة مدة الصلاحية.

النوتيلا

تعرف النوتيلا بارتفاع السعرات الحرارية والسكريات ونسب الدهون، وتحتوي على زيت النخيل، والبندق، والكاكاو، ومسحوق الحليب، وإضافات صناعية.

ورغم تشابه نسب السعرات بينها وبين زبدة الفول السوداني، إلا أن النوتيلا منتج عال بالسكر والدهون، كما أن مذاقها الحلو وقوامها الناعم يسهّلان الإفراط في تناولها.

وينصح الخبراء بتناولها بين الفينة والأخرى، لأن استهلاكها بانتظام قد يضر الجسم.

ورغم ذلك توفر بعض مكونات النوتيلا، كالبندق، مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات مثل "بي6"، والزنك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، المعروفة بدعمها لصحة القلب والجلد والأمعاء.

أما الكاكاو فهو غني بمضادات الأكسدة ومفيد لصحة القلب، فيما يمد الحليب الجسم بعناصر غذائية ودهون وبروتينات داعمة للصحة العامة.

ومع ذلك، تحتوي النوتيلا على زيت النخيل، التي ربطت أبحاث استهلاكها المنتظم بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح مهمة