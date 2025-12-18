وأوضحت الدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت"، أن فوائد الأنظمة الغذائية النباتية تتلاشى عندما ترتكز على الأطعمة الفائقة المعالجة، التي تحتوي غالبا على مواد حافظة ودهون وسكر إضافي.

وأجريت الدراسة على أكثر من 63800 بالغ في منتصف العمر في فرنسا على مدى أكثر من 9 سنوات، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما نباتيا متكاملا وغير مصنع كانوا أقل عرضة بنسبة 44 بالمئة للإصابة بأمراض القلب التاجية، مقارنة بالآخرين.

في المقابل، زاد اعتماد النظام النباتي على الأطعمة فائقة المعالجة من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 46 بالمئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية عموما بنسبة 38 بالمئة.

وكان هؤلاء المشاركون يميلون إلى تناول خبز السوبر ماركت وأطباق المعكرونة الجاهزة والحساء المعلب والسلطات الجاهزة ذات الصلصات الثقيلة.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كليمنتين بريو، من جامعة السوربون: "توضح نتائجنا أن تقليل استهلاك المنتجات الحيوانية وحده لا يكفي، بل يجب أيضا التركيز على تناول الأطعمة النباتية غير المصنعة للحفاظ على صحة القلب".

وأشار الباحثون إلى أن جودة الطعام وطريقة معالجته أهم من كونه نباتيا أو حيوانيا. فالأشخاص الذين تناولوا بعض المنتجات الحيوانية وتجنبوا الأطعمة فائقة المعالجة لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظاما نباتيا صحيا قائما على الأطعمة الكاملة.

وأوصى الخبراء بتقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، سواء كانت نباتية أو حيوانية، والتركيز على الأطعمة الطازجة والكاملة، إلى جانب نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني وتجنب التدخين، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.