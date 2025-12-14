وأوضح الخبراء أن الحكة العابرة أمر شائع وقد تنتج عن أسباب بسيطة، مثل الطقس البارد والجاف أو لدغات الحشرات. إلا أن الحكة المستمرة التي لا تزول قد تشير إلى مشكلة صحية أعمق، لافتين إلى أن القدمين تُعدّان من أكثر المناطق عرضة لمثل هذه الأعراض.

أمراض الكبد

تُعد الحكة أحد أعراض أمراض الكبد، سواء الناتجة عن الإفراط في تناول الكحول أو تراكم الدهون في الكبد، وهي حالات قد تصبح خطيرة إذا لم تُعالج.

وأوضحت المؤسسة أن الحكة قد تصيب أي مكان في الجسم، لكنها تظهر غالبًا في الذراعين والساقين أو باطن القدمين وراحتي اليدين، وقد تتراوح شدتها من خفيفة إلى مرهقة.

ولا يزال السبب الدقيق لهذه الحكة غير واضح، إلا أنه يرتبط بتراكم أملاح الصفراء في الدم وتغيرات في مواد كيميائية أخرى، مثل الهيستامين والسيروتونين وبعض الهرمونات، إضافة إلى إنزيم الفوسفاتاز القلوي.

ومن الأعراض الأخرى لأمراض الكبد:

الشعور الدائم بالتعب والضعف.

فقدان الشهية وربما الوزن.

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

الغثيان أو التقيؤ.

السكري

الحكة التي تصيب القدمين، إلى جانب الساقين والكاحلين، شائعة بين مرضى السكري.

وارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى حكة الجلد، كما قد تنتج الحكة عن مضاعفات السكري مثل تلف الأعصاب أو أمراض الكلى.

ومن أعراض السكري الأخرى:

العطش الشديد.

التبول المتكرر، خاصة ليلًا.

الإرهاق الشديد.

فقدان الوزن والكتلة العضلية.

أمراض الكلى

الحكة شائعة جدًا لدى المصابين بأمراض الكلى، إذ تؤثر على نحو نصف المصابين بمراحل متقدمة من المرض، وعلى معظم مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسيل الكلى أو العلاج التحفظي.

الحكة قد تزداد مع تراجع وظائف الكلى، وقد تتفاقم بسبب جفاف الجلد أو ارتفاع الحرارة أو عدم كفاية جلسات الغسيل الكلوي أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

ومن الأعراض الأخرى لأمراض الكلى:

فقدان غير مبرر للوزن وضعف الشهية.

تورم القدمين أو الكاحلين أو اليدين.

ضيق في التنفس.

التعب المستمر.

وجود دم في البول.

كثرة التبول، خاصة ليلًا.

ويشدد الخبراء على ضرورة مراجعة الطبيب في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت الحكة مستمرة أو تترافق مع مؤشرات صحية أخرى.