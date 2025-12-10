ولم توضح الوزارة بعد الفئات العمرية التي سيشملها تحقيق الإدارة.

وكان مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي ماكاري، قال في وقت سابق إن الإدارة تتحرى أمر هذه الوفيات بين الشبان.

وأخبر كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في الإدارة فيناي براساد الموظفين في مذكرة الشهر الماضي، أن لقاحات "كوفيد 19" ربما ساهمت في وفاة ما لا يقل عن 10 أطفال بسبب التهاب القلب، وأعلن عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات.

ولم تكشف المذكرة عن الحالة الصحية للأطفال أو الشركات المصنعة للقاحات المعنية.

واستندت النتائج، التي لم تنشر في دورية طبية تخضع لمراجعة النظراء، إلى تحليل أولي لما مجموعه 96 حالة وفاة بين عامي 2021 و2024.

وكررت شركة "موديرنا" بيانها السابق بأنه لا توجد مخاوف جديدة أو غير معلنة تتعلق بالسلامة لدى الأطفال أو النساء الحوامل، فيما يتعلق بلقاح كورونا القائم على الحمض النووي الريبي المرسال "سبايكفاكس".

وبالمثل أكدت شركة "فايزر" على سلامة وفعالية لقاح "كوفيد 19" آخر يعتمد على الحمض النووي الريبي المرسال تسوقه مع شريكتها "بيونتيك".

وغير وزير الصحة روبرت كنيدي جونيور سياسة الحكومة بشأن لقاحات كورونا بشكل جذري، مما حد من إمكان الحصول عليها لمن يبلغون 65 عاما أو أكبر، وكذلك الذين يعانون حالات مرضية كامنة.

وكنيدي، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المشككين في جدوى اللقاحات منذ فترة طويلة.