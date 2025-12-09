الفكرة لم تكن تنبؤاً بانقراض الرجال أو البشر، لكنها تحولت سريعاً في الإعلام إلى عناوين مثيرة من قبيل "نهاية الرجال"، بينما كانت غريفز تقول فقط إن الكروموسوم Y مرّ بعملية تدهور طويلة عبر التاريخ التطوري.

لماذا أثارت فكرتها ضجة؟

لأن الكروموسوم Y يحمل الجينات التي تحدد الذكور. لكن غريفز أوضحت أن اختفاءه ــ إن حدث ــ لا يعني اختفاء الرجال، لأن:

بعض الحيوانات فقدت الكروموسوم Y فعلاً.

وانتقلت الجينات المسؤولة عن تحديد الجنس إلى كروموسومات أخرى.

وظلت الذكور موجودة وتتكاثر بشكل طبيعي.

وقالت غريفز: "قد يظهر جين جديد يحدد الجنس بدل Y، وربما حدث هذا بالفعل في مجموعة بشرية دون أن نعرف".

مدرستان علميتان… ورأيان متناقضان

القصة اليوم ليست عن "نهاية الرجال"، بل عن جدل علمي كبير بشأن مستقبل الكروموسوم Y:

1) رأي غريفز: Y يواصل التدهور وقد يُستبدل

ترى أن فقدان الجينات عبر ملايين السنين لم يتوقف.

وأن بعض الجينات في Y مكررة وقد لا تكون فعّالة.

وأن "استقراره الحالي" قد يكون مجرد مرحلة مؤقتة.

2) رأي جين هوغز: Y مستقر وقوي

عالِمة الأحياء التطورية جين هوغز وزملاؤها نشروا دراسات واسعة قارنت الكروموسوم Y لدى الثدييات، وخلصوا إلى أن:

فقدان الجينات كان سريعاً في البداية فقط، لكنه تباطأ ثم توقف تقريباً، والجينات المتبقية مهمة جداً ولا يمكن أن تُفقد بسهولة.

وتقول هوغز: "الضغط التطوري للحفاظ على الجينات الأساسية في Y كبير جداً".

هل من إجابة نهائية؟

لا، ففي مناظرة جرت عام 2011 بين غريفز وهوغز، انقسم العلماء نصفين تماماً:

نصفهم يرى أن الكروموسوم Y مستقر،

والنصف الآخر يرى أنه يتدهور على المدى الطويل.

الخلاصة المبسّطة

الكروموسوم Y الذي يحدد الذكور خسر كثيراً من جيناته عبر ملايين السنين، وبعض العلماء يعتقدون أنه قد يختفي يوماً ما، بينما يرى آخرون أنه أصبح مستقراً ولن يزول.

وفي كل الأحوال، حتى لو تغيّر شكل هذا الكروموسوم، لن يختفي الرجال لأن الجسم يمكنه نقل وظيفة تحديد الذكور إلى جين آخر.