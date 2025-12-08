وقدم موقع "فيري ويل هيلث"، المتخصص في الأخبار الصحية، استنادا إلى دراسات، أفضل الأطعمة التي تدعم صحة المفاصل وتقلل الألم والالتهابات، وهي:

الأسماك الدهنية

وتشمل السلمون، والسردين وغيرها، وتعرف هذه الأسماك بغناها بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتميز بخصائص مضادة للالتهاب.

وأوضحت دراسة شملت 167 شخصا يعانون التهاب المفاصل الروماتويدي، أن تناول الأسماك مرتين أو أكثر أسبوعيا يرتبط بانخفاض بسيط في نشاط المرض مقارنة بمن لا يأكلون الأسماك، أو يأكلونها مرة واحدة فقط في الشهر، وفق الموقع.

الخضراوات والفواكه

ترتبط الخضراوات والفواكه الملونة مثل البروكلي والجزر والفلفل والتفاح والتوت والحمضيات، بتحسين المناعة وتقليل الالتهابات.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى "إي جي سي جي"، وهو المضاد للالتهابات، لكن ينصح بتجنب إضافة السكر إليه للحصول على فائدة أكبر.

الزيوت

الزيوت مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والسمسم والأفوكادو والفول السوداني، غنية بالدهون الصحية، وهي جزء من النظام الغذائي المتوسطي المعروف بقدرته على مقاومة الالتهاب.

البقوليات

البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات، وتحتوي على مركبات مضادة للالتهاب.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور كالجوز واللوز وبذور الكتان والشيا، تعرف بغناها بأحماض أوميغا 3، ومركبات مضادة للالتهاب قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل.

التوابل والأعشاب

التوابل والأعشاب وتشمل القرفة والثوم والزنجبيل والكركم والزعفران، وفق المصدر، لها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب، وهي مفيدة لأمراض مثل التهاب المفاصل وآلام الألياف العضلية.

الحبوب الكاملة

تتسم الحبوب الكاملة بغناها بالألياف الضرورية لصحة الأمعاء، التي تلعب دورا مهما في تقوية المناعة والسيطرة على الالتهاب، أما الحبوب المكررة مثل الموجودة في الخبز الأبيض والأرز الأبيض، فقد تزيد الالتهاب وتسبب زيادة آلام المفاصل.

أما الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي تفاقم الالتهاب، فهي الأطعمة عالية الصوديوم، والأطعمة المصنعة، والحلوى والمشروبات الغازية، والحبوب المكررة، والدهون المشبعة.