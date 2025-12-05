وذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن مادة "الكابسيسين"، وهي المركب المسؤول عن حرارة الفلفل، تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح الموقع أن الدراسات والبحوث تشير إلى أن استهلاك الفلفل الحار بانتظام يؤثر على ضغط الدم بشكل إيجابي، وذلك عبر:

تحسين ضغط الدم

يساعد "الكابسيسين" على إفراز أكسيد النيتريك، المادة التي ترخي وتوسع الأوعية الدموية، ما يسهل مرور تدفق الدم.

مضادات الالتهاب

يتميز "الكابسيسين" بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، ما يساعد على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع الضغط.

دعم الصحة الأيضية

تشير دراسات إلى أن "الكابسيسين" يساعد على خسارة الوزن ويدعم التمثيل الغذائي.

تقليل استهلاك الصوديوم

أظهرت دراسات أن محبي الطعام الحار يكونون أقل ميلا لاستهلاك الأطعمة المالحة، ما يساعد مباشرة على خفض ضغط الدم.

متى يكون الفلفل الحار مضرا؟

الفلفل الحار الكامل منخفض الصوديوم وغني بالمركبات النباتية، ولكن معظم الناس لا يتناولونه وحده، بل ضمن أطعمة عالية الملح مثل:

الصلصات الحارة والصلصات الممزوجة.

التتبيلات.

خلطات التوابل المعالجة.

كيفية إضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي

ينصح بتناول الفلفل الطازج أو المجفف بدل المنتجات المملحة الجاهزة.

قليه مع الثوم وزيت الزيتون.

إضافته إلى الحساء واليخانات.

فرمّه ووضعه في السلطات.

تحضير صلصة حارة منزلية باستخدام الفلفل، والخل، وعصير الليمون، وأعشاب غير مالحة.

يمكن تناوله مع البقوليات والعدس والبطاطا الحلوة والأفوكادو.

متى يجب أخذ الحيطة؟

ينصح الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي، أو عسر الهضم بالابتعاد عن الفلفل الحار، لأنه قد يزيد من التهيج.

الأشخاص الذين يشعرون بارتفاع ضربات القلب أو التعرق أو الاحمرار أو القلق بعد تناول الطعام الحار.

المرضى الذين يتناولون أدوية معينة قد تتفاعل مع الفلفل، مثل أدوية ضغط الدم، أو مميعات الدم.