وذكرت مجلة "هيلث"، أبرز الحالات الصحية التي يمكن أن يساعد الثوم على شفائها.

نزلات البرد والالتهابات التنفسية

أظهرت عدة دراسات أن الثوم يعزز عمل الجهاز المناعي، ويساعد في تقليل عدد أيام الإصابة بأعراض البرد.

وعزا باحثون ذلك إلى قدرة الثوم على زيادة إنتاج الخلايا المناعية التي تحارب البكتيريا والفيروسات.

ارتفاع ضغط الدم

وجدت أبحاث أن مكملات الثوم تساعد على خفض ضغط الدم وقد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تتراوح بين 16 و40 بالمئة.

كما أن لمكملات الثوم آثارا جانبية أقل حدة من آثار بعض أدوية ضغط الدم الشائعة.

الزهايمر

أشارت بعض الأبحاث إلى أن الثوم، خاصة مستخلصاته، يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف.

ارتفاع الكوليسترول

توصل الباحثون إلى أن تناول المزيد من الثوم أو مكملاته يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

وكشفت دراسة أن تناول مكملات الثوم لأكثر من شهرين يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.

طول العمر

وجدت دراسة صينية أن الأشخاص الذين يتناولون الثوم بانتظام يعيشون أطول من الذين يتناولونه لأقل من مرة في الأسبوع.

وعزا الباحثون ذلك إلى قدرة الثوم على تعزيز المناعة، والوقاية من السرطان، وتحسين صحة القلب.

صحة العظام

قال باحثون إن تناول الثوم النيء أو مكملاته الغذائية قد يساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

وأرجع الخبراء ذلك إلى تأثير الثوم على امتصاص معدن الكالسيوم الأساسي لصحة العظام.

ولاحظ علماء في دراسة عام 2018 أن المصابين بالفصال العظمي في الركبة شعروا بألم أقل بعد 12 أسبوعا من تناول مكملات الثوم.

الوقاية من تسمم المعادن الثقيلة

ترفع المعادن الثقيلة مثل الرصاص ضغط الدم وتسبب الصداع وتلحق ضررا بأعضاء الجسم الحيوية.

وتشير أدلة إلى أن مركبات الكبريت في الثوم تقلل مستويات الرصاص في الدم والأعضاء.

وكشفت دراسة عام 2018 أن العاملين في مصنع للكبريت انخفضت لديهم مستويات التسمم بنسبة 19 بالمئة بعد تناول مكملات الثوم.

السرطان

يحتوي الثوم على العديد من المركبات التي قد تساعد في الوقاية من السرطان لإيقاف وكبح نمو الأورام داخل الجسم.

وتوصلت دراسة عام 2021 إلى أن الأشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الثوم انخفض خطر إصابتهم بسرطان البنكرياس بنسبة 54 بالمئة مقارنة بمن لم يتناوله.

متلازمة الأيض والسكري

كما يؤثر الثوم أيضا على مستويات الكوليسترول بشكل إيجابي، ما يساعد في إدارة بعض الحالات الأيضية مثل السكري من النوع الثاني.