اختيار الوقت الصحيح قد يساعد أيضاً على تحسين امتصاص الفيتامين وزيادة فعاليته.

رفع الطاقة

إذا كان الهدف هو زيادة النشاط، يُفضل تناول فيتامين "ب 12" في الصباح أو الظهيرة وعلى معدة فارغة.

فالفيتامين يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، كما أن الدراسات تشير إلى أنه:

يزيد من اليقظة.

قد يسبّب صعوبة في النوم إذا أُخذ في وقت متأخر.

خفض مستويات الميلاتونين (هرمون النوم) عند تناوله ليلا.

لعلاج النقص

قد يوصي الأطباء بجرعات أعلى، تؤخذ مرة أو أكثر يومياً لتعزيز الامتصاص.

الانتظام هو العامل الأهم. وفي حالات النقص الشديد، قد تُستخدم حقن "ب 12" التي توفر امتصاصاً أسرع لأنها تدخل مباشرة إلى الدم.

حقن فيتامين "ب 12"

تُعطى بواسطة مختص صحي، وغالباً مرة شهرياً. وتُستخدم في حالات:

فقر الدم الخبيث.

مشكلات امتصاص الفيتامين في المعدة أو الأمعاء.

نصائح لتحسين الامتصاص

تناوله على معدة فارغة لامتصاص أفضل.

تجنب أخذه مع جرعات عالية من فيتامين C لأنها قد تقلل امتصاصه.

قلّل الكحول لأنه يضعف الامتصاص.

إذا كنت تتناول أدوية مثل الميتفورمين أو مثبطات مضخة البروتون، فافصل بينها وبين "ب 12" أربع ساعات على الأقل.

فوائد فيتامين "ب 12"

يلعب دوراً مهماً في:

إنتاج الطاقة وتقليل التعب.

دعم الأعصاب والدماغ.

تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

تحسين المزاج والذاكرة.

علامات قد تشير إلى حاجتك لـ "ب 12"

التعب.

شحوب الجلد.

التهابات اللسان.

ضيق التنفس عند الجهد.

جفاف وتشقق الشفاه.

خدر أو وخز في اليدين والقدمين.

الدوخة ومشكلات الذاكرة.

عند ظهور هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب لإجراء فحص دم وتحديد العلاج المناسب لتجنب مضاعفات عصبية طويلة الأمد.