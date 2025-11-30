وقالت شركة "بلو سكايز سبيس"، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها في لندن إن قمرها الاصطناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" في كاليفورنيا مساء الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الاصطناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروويف ويحمل اسم "موف" مزود بميكروسكوب وسيقوم برصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية.

وتعتزم شركة "بلو سكايز سبيس" مشاركة البيانات التي سيجمعها "موف" مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها، ومن بينها جامعتا بوسطن وكولومبيا.

وقالت البروفيسور جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في "بلو سكايز سبيس" إن "موف سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفيا بدرجة كبيرة عن الأنظار".