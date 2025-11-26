وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "أبيتايت"، أن تناول العشاء وحيدا غالبا ما يرتبط بنظام غذائي سيء، ونقص في التغذية، وفقدان الوزن، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الطعام بصحبة آخرين.

وللتوصل إلى هذه النتائج، راجع باحثون من جامعة "فيلندرز" في أستراليا 24 دراسة ركزت على كبار السن الذين يتناولون وجباتهم بمفردهم، خلال العقدين الماضيين.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يأكلون وحدهم يواجهون خطر الإصابة بهشاشة في سن مبكرة، مقارنة بمن يشاركون وجباتهم مع الآخرين.

وأوضحت النتائج أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ويتناولون الطعام بمفردهم، كانت عاداتهم الغذائية سيئة جدا، ولم يكونوا يحصلون على المغذيات الأساسية الكافية للجسم.

وقال أحد الباحثين: "خلصت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم يستهلكون البروتين والبوتاسيوم وعناصر أساسية بكميات أقل"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف: "ظهرت إحدى التحليلات أنه كلما زاد تناول الشخص لوجباته بمفرده، انخفضت كمية البروتين اليومية لديه من 58 جراما إلى 51 جراما".

ونصح الباحثون بتناول 5 حصص يومية من الفواكه، والخضراوات للحفاظ على نمط صحي ومتوازن.

وشرحوا أن تناول الفواكه والخضروات يوميا يمكن أن يقلل هشاشة العظام لدى البالغين، إلى جانب خفض ضغط الدم، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.

وليست هشاشة العظام مجرد شعور بالضعف، بل متلازمة طبية يفقد فيها الشخص القوة والقدرة على التحمل والمرونة، ويصبح كبار السن أكثر عرضة للسقوط والإعاقة.

ولا يقتصر التأثير فقط على الإصابة بهشاشة العظام، بل يمتد أيضا إلى فقدان الوزن، وضعف العضلات، وارتفاع خطر الوفاة.

وأكد الباحثون أن تناول الطعام بصحبة شخص آخر يمكن أن يخلق روابط اجتماعية قوية، ويحسن الصحة النفسية ويؤثر إيجابيا على طريقة تناول الطعام.