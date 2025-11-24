ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات عبر النقر على تاريخ الانضمام في الملف الشخصي، حيث يظهر صفحة تفصيلية تشمل أيضًا عدد تغييرات اسم المستخدم وتاريخ آخر تغيير.

نيكيتا بير، رئيس المنتج في إكس، أعلن عن إطلاق الميزة عالميًا في 22 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أنها "خطوة أولى مهمة لضمان سلامة المدينة العالمية"، وفقًا لتصريحه على المنصة.

وأوضحت المنصة أن الغرض الرئيسي من هذه الخاصية هو تعزيز الثقة بين المستخدمين ومكافحة المعلومات المضللة، من خلال كشف الحسابات المزيفة أو المدارة من دول أخرى لنشر أجندات سياسية أو دعائية.

حسابات مزيفة

على سبيل المثال، ساهمت الميزة في كشف شبكات حسابات مزيفة مرتبطة بمؤثرين يزعمون أنهم في غزة في حملات دعائية، حيث أظهرت أن بعضها يُدار من دول بعيدة مثل الفلبين أو الهند.

كما أنها تمنع استخدام VPN للالتفاف على الكشف، حيث يظهر تحذير للمستخدمين الذين يحاولون إخفاء موقعهم، مما يقلل من التفاعلات غير الأصيلة.

أما ما تضيفه هذه الميزة، فهو طبقة إضافية من السياق حول الحسابات، مما يساعد في التعرف على المحتوى المحتمل التضليلي، ويحسن من جودة النقاشات العامة.

ترحيب عربي

في السياق العربي، رحب العديد من المستخدمين السعوديين والخليجيين بالميزة كأداة لكشف "الحسابات الوهمية" التي تهاجم الدول العربية، خاصة تلك المرتبطة بميليشيات أو حملات إجرامية، ووصفوا الأمر بأنه "سقوط للأقنعة" بفضل إيلون ماسك وكشف "الإساءات الكاذبة من مجموعات مجهولة ضد عدة دول عربية".

أما في الفترة القادمة، فتشير التقارير إلى خطط إكس لتعزيز المنصة كـ"تطبيق خارق" (Super App)، بما في ذلك إطلاق محفظة رقمية "X Money Account" لإدارة المدفوعات داخل التطبيق، وتوسيع خيارات الربح للمبدعين عبر أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل المحتوى وتخصيص الإعلانات.

وأعلنت المنصة عن "سوق المعرفات" (Handles Marketplace) لشراء المعرفات غير النشطة، وتحسينات في Spaces لدعم الدفع مقابل التذاكر والفيديو، بالإضافة إلى نظام إلزامي لتصنيف الحسابات الساخرة بأيقونة قبعة مهرج لتجنب الالتباس.

وفقًا لموقع HeyOrca، ستظهر إكس قريبًا تحذيرات للحسابات التي تستخدم VPN لتقليل التفاعلات غير الأصيلة، مما يعزز التركيز على الشفافية.

وتعد هذه التطورات جزءًا من رؤية إيلون ماسك لتحويل إكس إلى منصة متعددة الوظائف، تجمع بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية، لكنها تثير تساؤلات مستمرة حول خصوصية المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي.