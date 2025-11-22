وقالت وزارة الصحة في واشنطن إن المتوفى، وهو رجل مسن يعاني مشكلات صحية، كان مصابا بسلالة "إتش 5 إن 5" من إنفلونزا الطيور، بعد تعرض قطيعه من الدواجن المنزلية لطيور برية في فناء منزله بمقاطعة غرايز هاربور، الواقعة نحو 125 كيلومترا جنوب غربي سياتل.

وأكدت السلطات الصحية أن الخطر على الإنسان منخفض، مشيرة إلى أنه "لم تسجل أي إصابات بشرية أخرى بالسلالة نفسها حتى الآن، ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس بين البشر".

وأضاف مسؤولو الصحة أنهم يراقبون الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالمريض، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالة لا تشير إلى زيادة في الخطر على الصحة العامة.