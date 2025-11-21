وتحتوي الأطعمة المعالجة على كميات ضئيلة من الأغذية الطبيعية، ومن الفيتامينات، والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وتشمل الأطعمة المعالجة جدا الوجبات الخفيفة المعبأة، حبوب الإفطار، الوجبات السريعة، والحلويات.

وعرض موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، سلسلة من الدراسات التي كشفت عن مخاطر الاستهلاك المنتظم للمنتجات المصنعة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت الدراسة أن تناول الأطعمة المعالجة جدا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتتبع الباحثون أكثر من 105 آلاف بالغ لمدة 5 سنوات، ووجدوا أن زيادة استهلاك تلك الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن زيادة استهلاكي الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10 بالمئة يرتبط بزيادة تفوق 10 بالمئة في خطر الإصابة بالسرطان عموما، وسرطان الثدي خاصة.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكري

أظهرت أبحاث أخرى إن زيادة استهلاك الأطعمة الفائقة يرتبط بخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

زيادة خطر الخرف

بينت دراسة شملت أكثر من 70 ألف شخص يبلغون من العمر 55 عاما فما فوق أن زيادة استهلاك الأطعمة المعالجة بنسبة 10 بالمئة أدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25 بالمئة، والزهايمر بنسبة 14 بالمئة.

اضطرابات نفسية

وجدت مراجعة علمية أن زيادة التعرض للأطعمة المعالجة تزيد من خطر الإصابة باضطرابات نفسية، وترتبط بارتفاع معدلات الوفيات.

ما هي الأطعمة عالية المعالجة الشائعة