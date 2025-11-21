وتتطلب عمليات زراعة القرنية في الوقت الراهن أنسجة عين من متبرعين من البشر. وكما هو الحال في جميع عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء البشرية، عادة ما يكون الطلب أكبر من المتاح.

وقال باحثون إن عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد تسمح بإنتاج المئات من الغرسات التي يتم تطويرها في المختبر من خلايا من قرنية متبرع واحد.

وذكر الجراح ميخائيل ميموني من مركز رمبام الطبي في إسرائيل في بيان: "لأول مرة في التاريخ، شهدنا قرنية تم إنتاجها في المختبر، من خلايا بشرية حية، تعيد البصر إلى إنسان".

وأضاف: "لقد كانت... لمحة عن مستقبل لن يضطر فيه أحد للعيش في الظلام بسبب نقص الأنسجة المتبرع بها".

وتتضمن المرحلة الأولى الجارية من التجارب غرس القرنية لإجمالي10 إلى 15 مريضا في نهاية المطاف. وتتوقع شركة بريسايس بيو، التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا ولديها عمليات في إسرائيل، أن تعلن عن النتائج الأولية للدراسة في النصف الثاني من عام 2026.